Igor Tolic Ungkap Alasan di Balik Perekrutan Gakuto Notsuda ke Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gakuto Notsuda resmi menandatangani kontrak untuk satu musim bersama Persib Bandung.

Pemain asal Jepang itu bakal berseragam Persib di sepanjang musim 2026/2027.

Pelatih Persib Igor Tolic mengaku punya alasan yang kuat untuk merekrut Notsuda.

Pemain berposisi gelandang tengah itu, dinilai cakap dalam hal pertahanan dan mampu mengalirkan bola secara tepat kepada rekannya.

Dalam hal membangun serangan, pemain berusia 32 tahun itu juga terbilang handal dan cukup mematikan.

"Gakuto adalah pemain yang bekerja sangat keras di lini tengah. Dia adalah pria yang bisa membantu dalam segala jenis pressing, jadi jika kami ingin bertahan, di area atas lapangan, dia juga bagus dalam membaca permainan, menginisiasi tim melalukan pressing," kata Igor di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (14/7/2026).

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"Selain itu, dia juga sangat bagus dalam mengalirkan bola dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitas utamanya yaitu ketika dia membutuhkan satu atau dua sentuhan untuk mengalirkan bola ke lini depan," lanjutnya.

Selain kecakapannya mensupport lini serang tim, Notsuda juga memiliki pemahaman yang bagus tentang sepak bola.