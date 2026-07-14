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JPNN.com Jabar Olahraga Jersei Kelme Bikin Adam Alis Makin Pede, Sambut Hadirnya Pop-up Store Persib di PVJ Bandung

Jersei Kelme Bikin Adam Alis Makin Pede, Sambut Hadirnya Pop-up Store Persib di PVJ Bandung

Selasa, 14 Juli 2026 – 16:00 WIB
Jersei Kelme Bikin Adam Alis Makin Pede, Sambut Hadirnya Pop-up Store Persib di PVJ Bandung - JPNN.com Jabar
Gelandang Persib Adam Alis saat menghadiri pembukaan pop up store Kelme di Paris van Java (PVJ) Bandung. Foto: sources for jpnn

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang Persib Adam Alis menyambut antusias kehadiran pop-up store Kelme di Paris Van Java (PVJ), Kota Bandung.

Menurutnya, kehadiran toko tersebut menjadi kesempatan bagi Bobotoh untuk lebih dekat dengan produk resmi yang dikenakan Maung Bandung.

Adam hadir mewakili Persib dalam peresmian pop-up store tersebut. 

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Dia mengaku senang bisa bertemu langsung dengan para pendukung yang selama ini memberikan dukungan penuh kepada tim.

"Yang pasti sangat senang bisa hadir di acara Kelme ini. Bisa melihat koleksi-koleksi dari Kelme juga, dan bisa lebih dekat lagi dengan Bobotoh," kata Adam di PVJ Mal Bandung, dikutip Selasa (14/7/2026).

Kelme menjadi apparel Persib saat sukses mempertahankan gelar juara Liga 1.

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Adam pun berharap tuah tersebut dapat menular ke Timnas Indonesia yang kini menggunakan jersei dari merek asal Spanyol tersebut.

"Semoga bisa nular. Apalagi di Timnas sekarang banyak pemain-pemain bagus. Saya lihat beberapa pertandingan terakhir permainannya juga bagus. Mudah-mudahan di AFF nanti bisa bicara banyak, apalagi dengan jersei Kelme juga, dan bisa menyamai rekor Persib," ujarnya.

Gelandang Persib, Adam Alis menyambut baik kehadiran pop up store Kelme di Bandung. Ungkap dampak positif buat Bobotoh.
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TAGS   gelandang persib adam alis jersei persib kelme persib kelme pop up store kelme

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