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JPNN.com Jabar Olahraga Igor Tolic Bicara Soal Nasib Bek Irak Frans Putros di Persib

Igor Tolic Bicara Soal Nasib Bek Irak Frans Putros di Persib

Senin, 13 Juli 2026 – 17:57 WIB
Igor Tolic Bicara Soal Nasib Bek Irak Frans Putros di Persib - JPNN.com Jabar
Bek Persib Frans Putros. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bek tengah Persib, Frans Putros, sampai hari ini masih belum bergabung dalam sesi latihan tim menjelang turnamen pramusim Piala Presiden 2026.

Dalam jeda kompetisi Super League, Frans Putros tampil bersama negaranya, Tim Nasional (Timnas) Irak, dalam gelaran Piala Dunia 2026.

Langkah Timnas Irak pun hanya sampai babak penyisihan grup dan Putros seharusnya sudah kembali ke Persib. Namun, sampai hari ini eks penggawa Port FC itu masih juga belum bergabung dengan tim.

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Diketahui, kontrak Frans Putros sudah berakhir di akhir musim kemarin. Dia diikat satu musim saat didatangkan dari klub Thailand di awal musim 2025/26.

Saat dikonfirmasi, Pelatih Persib Igor Tolic memberikan jawaban abu-abu.

Igor mengaku belum mengetahui ihwal nasib Frans Putros di Persib.

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"Untuk Putros kami masih harus memutuskan," kata Igor di Stadion GBLA, Senin (13/7/2026).

Menurutnya, tim masih berdiskusi dengan Putros yang musim lalu jadi andalan pelatih Bojan Hodak di sektor pertahanan.

Pelatih Persib Igor Tolic memberi penjelasan mengenai nasib Frans Putros yang sampai hari ini belum bergabung latihan pasca membela Timnas Irak di Piala Dunia.
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TAGS   persib bek tengah piala dunia 2026 frans putros penggawa timnas irak pemain timnas irak nasib frans putros

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