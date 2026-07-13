Warga Depok Merapat! Pemkot Akan Gelar Nobar Final Piala Dunia 2026 di Alun-alun

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan menggelar nonton bareng (nobar) pertandingan final Piala Dunia 2026 di Alun-Alun Timur Kota Depok pada Senin (20/7) dini hari.

Kegiatan tersebut disiapkan sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyaksikan laga puncak sepak bola dunia secara bersama-sama.

Wali Kota Depok, Supian Suri, mengatakan penyelenggaraan nobar merupakan respons atas tingginya antusiasme masyarakat yang menginginkan adanya kegiatan menonton bersama yang difasilitasi pemerintah daerah.

"Kami mengakomodasi keinginan banyak pihak yang ingin ada nobar yang diinisiasi oleh pemerintah. Karena itu, kami adakan pada momen final," kata Supian Suri.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut akan mengusung konsep terbuka untuk umum sehingga seluruh warga dapat hadir tanpa dipungut biaya.

"Konsepnya bebas, artinya semua boleh datang. Kami ingin ini menjadi ruang kebersamaan warga," ujarnya.

Baca Juga: Taekwondo Depok Panen Medali di Kejurnas Ksatria Nusantara Series 4

Supian menambahkan, konsep pelaksanaan kegiatan masih dimatangkan bersama perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporyata) Kota Depok.

Selain menjadi ajang menyaksikan pertandingan, Pemkot Depok juga berharap berbagai pihak dapat berpartisipasi dengan berbagi kepada masyarakat, misalnya melalui penyediaan doorprize maupun makanan ringan.