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Luka Menalo Ungkap Alasannya Gabung Persib Bandung, Singgung Soal Juara

Senin, 13 Juli 2026 – 15:15 WIB
Luka Menalo Ungkap Alasannya Gabung Persib Bandung, Singgung Soal Juara - JPNN.com Jabar
Winger Persib Luka Menalo saat menjalani latihan perdana tim di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Winger anyar Persib, Luka Menalo, menjalani latihan perdana bersama tim di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Kedatangannya pun disambut meriah oleh Bobotoh yang menunggu di luar area latihan demi bisa foto bersama dengan pemain asal Bosnia itu.

Menalo diumumkan manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) sebagai pemain baru bersamaan dengan Sandy Walsh. Ia menjadi pemain kedua yang didatangkan Persib di awal musim ini.

Dalam sesi latihannya, Menalo masih beradaptasi dengan cuaca dan situasi lapangan. Negara baru membuatnya harus mempelajari dan membaur dengan rekan-rekan satu timnya.

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"Dua hari pertama latihan rasanya berat, tapi itu wajar. Ini akan menjadi pramusim yang berat. Kami ada Piala Presiden, lalu setelah itu AFC (Champions League Two), dan kami sedang bersiap-siap," kata Menalo di Stadion GBLA, Senin (13/7/2026).

Menurutnya, setelah beberapa hari tinggal di Bandung, Menalo menyukai cuaca di sini. Di negaranya, Bosnia, Menalo terbiasa dengan cuaca tropis, mirip Indonesia.

Maka dari itu, Menalo meyakini bisa beradaptasi dengan cuaca dengan suasana di negara barunya ini.

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"Cuacanya sempurna, karena di rumah saya sekarang sedang musim panas dan rasanya lebih panas daripada di sini, dan saya sangat menikmati cuaca ini. Mereka memberi tahu saya kalau cuaca seperti ini berlangsung sepanjang tahun, dan ini sempurna," jelasnya.

Di sisi lain, Menalo mengungkapkan alasannya bergabung dengan klub berjuluk Maung Bandung itu.

Luka Menalo menjalani latihan perdana bersama Persib, mengaku terkesan dengan ambisi juara Maung Bandung dan antusias tampil di kompetisi Asia.
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TAGS   persib bobotoh pemain baru persib latihan perdana persib suporter persib winger persib luka menalo

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