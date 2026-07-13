Taekwondo Depok Panen Medali di Kejurnas Ksatria Nusantara Series 4

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kontingen Taekwondo Kota Depok mencatatkan hasil membanggakan dalam Kejuaraan Nasional Ksatria Nusantara PBTI Series 4 yang digelar di GOR Citra Arena, Bandung, pada 3–5 Juli 2026.

Dalam ajang tersebut, Depok berhasil mengoleksi total 14 medali, terdiri dari 1 emas, 3 perak, dan 10 perunggu.

Sekretaris Umum KONI Kota Depok, Jamal Mutaqin menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut.

Jamal menilai hasil ini menjadi bukti nyata bahwa pembinaan olahraga di Kota Depok berjalan dengan baik dan konsisten.

“Kami atas nama KONI Kota Depok mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh atlet, pelatih, pengurus Taekwondo Indonesia Kota Depok, serta orang tua yang telah berkontribusi hingga berhasil mengharumkan nama Kota Depok di tingkat nasional,” ucapnya.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak diraih secara instan, melainkan melalui proses panjang yang diwarnai latihan disiplin, kerja keras, dan komitmen kuat dari seluruh pihak yang terlibat.

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“Ini menjadi bukti bahwa dengan pembinaan berkelanjutan dan kekompakan, Kota Depok mampu melahirkan atlet-atlet berkualitas yang siap bersaing di level nasional bahkan internasional,” tuturnya.

Jamal berharap capaian ini dapat menjadi motivasi bagi cabang olahraga lain untuk terus meningkatkan prestasi sekaligus memperkuat pembinaan atlet usia dini.