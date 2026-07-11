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JPNN.com Jabar Olahraga Latihan Perdana, Igor Tolic Sampaikan Prinsip Sepak Bola ala Persib untuk Pemain Baru

Latihan Perdana, Igor Tolic Sampaikan Prinsip Sepak Bola ala Persib untuk Pemain Baru

Sabtu, 11 Juli 2026 – 21:20 WIB
Latihan Perdana, Igor Tolic Sampaikan Prinsip Sepak Bola ala Persib untuk Pemain Baru - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib, Igor Tolic, saat ditemui seusai memimpin sesi latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (11/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung menjalani latihan perdana setelah dua bulan libur pasca berakhirnya kompetisi Super League musim 2025/26.

Sebanyak 21 pemain hadir pada latihan perdana yang dipimpin langsung pelatih anyar, Igor Tolic.

Igor mengatakan, tak ada yang spesial pada latihan perdananya. Selain karena pemain yang belum lengkap, juga adaptasi pemain asing yang baru datang.

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Diketahui, sampai hari ini Persib sudah mengumumkan perekrutan enam pemain baru. Mereka adalah Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Balsa Sekulic, Sandy Walsh, dan Ragnar Oratmangoen. 

Dalam latihan hari ini, baru tiga pemain baru yang bergabung, yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, dan Balsa Sekulic. 

Sementara, Gakuto Notsuda belum tiba di Indonesia dan Sandy Walsh serta Ragnar Oratmangoen tengah menjalani Training Camp (TC) Timnas Indonesia di Bali.

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"Ini adalah latihan perdana, ini hanya pengenalan dengan penjelasan mengenai prinsip sepak bola yang akan diterapkan di pertandingan," kata Igor saat ditemui setelah latihan, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (11/7/2026).

"Karlo (Reinholz) memberikan pemain materi fisik untuk bisa menjalani permainan," lanjutnya. 

Penjelasan Pelatih Persib Igor Tolic soal latihan perdana tim dengan skuad yang belum full. Ungkap target dalam sepekan terakhir.
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TAGS   persib pelatih persib pemain baru persib latihan perdana persib piala presiden latihan persib turnamen pramusim igor tolic

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