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JPNN.com Jabar Olahraga Mulai Bersiap untuk 4 Kompetisi, Igor Tolic Pimpin Latihan Perdana Persib

Mulai Bersiap untuk 4 Kompetisi, Igor Tolic Pimpin Latihan Perdana Persib

Sabtu, 11 Juli 2026 – 18:00 WIB
Mulai Bersiap untuk 4 Kompetisi, Igor Tolic Pimpin Latihan Perdana Persib - JPNN.com Jabar
Pemain baru, Gabriel Mutombo, menjalani sesi latihan perdana bersama Persib Bandung di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (11/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Skuad Persib Bandung menjalani sesi latihan perdana di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (11/7/2026).

Sesi latihan dipimpin langsung oleh pelatih baru, Igor Tolic, yang tampak sudah berbaur dengan para pemain.

Pantauan di lokasi, total ada 21 pemain yang ikut pada sesi latihan perdana ini. Pemain baru dan lama sudah hadir dalam latihan ini. 

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Dari enam pemain baru yang diumumkan, baru tiga penggawa yang ikut latihan. Mereka yakni, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, dan Balsa Sekulic.

Sementara, tiga pemain lainnya, yaitu Gakuto Notsuda, Sandy Walsh, dan Ragnar Oratmangoen, absen dan masih belum terlihat di lapangan.

Henhen Herdiana, Hamra Hehanussa, dan Adzikry Fadlillah, yang sebelumnya dipinjamkan ke klub lain pun sudah kembali ke Persib dan ikut latihan.

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Selain pemain, dua asisten pelatih baru juga sudah ikut mendampingi Igor melatih. Zlatko Runje dan Karlo Reinholz sebagai pelatih fisik, tampak memimpin latihan di sesi awal.

Pada latihan perdana ini, belum seluruh pemain berkumpul. Ada 11 penggawa yang diketahui mendapatkan pemanggilan Training Camp (TC) Timnas Indonesia untuk ASEAN Championship Cup 2026.

Belum seluruh pemain berkumpul dalam sesi latihan perdana Persib di lapangan pendamping Stadion GBLA Bandung. Pemain timnas dan baru masih absen.
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