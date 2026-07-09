Pemkab Bandung Kebut Perbaikan Stadion Si Jalak Harupat Menjelang Piala Presiden 2026

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Stadion Si Jalak Harupat (SJH) di Kabupaten Bandung, berbenah menjelang turnamen Piala Presiden 2026.

Bandung dipilih sebagai salah satu venue turnamen pramusim tersebut, satu stadion lagi ialah Gelora Bung Tomo di Surabaya.

Memastikan kelayakan stadion tim dari PSSI rampung melakukan proses investigasi dan asesmen menyeluruh terhadap kondisi stadion.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bandung, Dicky Anugerah mengonfirmasi tim penilai dari PSSI sudah menyelesaikan tugasnya di lapangan.

Kendati demikian, hasil evaluasi mendalam mengenai kelayakan stadion bisa disampaikan secara resmi kepada publik.

"Baru selesai investigasi dan asesmen oleh tim PSSI di SJH. Hasil evaluasi belum disampaikan, dilaporkan nanti pada saat penetapan lokus dengan stadion lain yang akan digunakan," kata Dicky saat dikonfirmasi, Kamis (9/7/2026).

Ia menjelaskan, asesmen meliputi berbagai aspek vital di stadion.

Berdasarkan catatan sementara, ada sejumlah sektor fasilitas yang langsung masuk dalam daftar pembenahan agar memenuhi standar kompetisi.