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JPNN.com Jabar Olahraga Manajemen Persib Jawab Rumor Mariano Peralta

Manajemen Persib Jawab Rumor Mariano Peralta

Rabu, 08 Juli 2026 – 16:30 WIB
Manajemen Persib Jawab Rumor Mariano Peralta - JPNN.com Jabar
Mariano Peralta saat mendukung Borneo FC Samarinda. Foto: IG borneofcid

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Mariano Peralta masih menjadi pemain yang paling didambakan Bobotoh untuk bergabung dengan Persib Bandung.

Sosok peraih nobat pemain terbaik Super League 2025/26 itu diyakini bisa mempertajam sektor lini serang Persib yang musim lalu tumpul.

Di tengah gencarnya aktivitas Maung Bandung di bursa transfer, rumor kedatangan gelandang serang asal Argentina itu belum juga mereda.

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Sejauh ini, Persib telah memperkenalkan enam pemain baru untuk menghadapi musim 2026/2027.

Namun, nama Peralta menjadi yang paling dinanti untuk diumumkan secara resmi.

Menanggapi hal tersebut, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Kuswara S. Taryono, belum memberikan kepastian apakah Peralta akan menjadi bagian dari skuad Maung Bandung.

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Ia hanya meminta Bobotoh bersabar menunggu pengumuman resmi dari klub.

"Pokoknya kalau tentang pemain yang tadi disebut, belum memungkinkan untuk disampaikan. Dalam arti tunggu saja siapa pemain lagi nih yang akan muncul. Jadi nanti tunggu tanggal mainnya dan tunggu momen yang paling tepat," kata Kuswara di Bandung, Rabu (8/7/2026).

Manajemen Persib kembali menjawab rumor Mariano Peralta bergabung dengan Maung Bandung dalam bursa transfer. Begini responsnya.
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