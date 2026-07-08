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JPNN.com Jabar Olahraga Depok Borong 6 Medali di Kejurnas Inline Freestyle 2026

Depok Borong 6 Medali di Kejurnas Inline Freestyle 2026

Rabu, 08 Juli 2026 – 14:00 WIB
Depok Borong 6 Medali di Kejurnas Inline Freestyle 2026 - JPNN.com Jabar
Salah satu atlet Perserosi yang meraih Pretasi Dalam ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Inline Freestyle Bahari Roll Fest 2026. Foto: KONI Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Prestasi membanggakan ditorehkan atlet Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (Porserosi) Kota Depok.

Dalam ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Inline Freestyle Bahari Roll Fest 2026 yang berlangsung di Kota Tegal, Jawa Tengah, pada 26–28 Juni 2026, kontingen Depok berhasil memborong enam medali.

Capaian tersebut terdiri atas dua medali emas, satu medali perak dan tiga medali perunggu.

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Prestasi ini semakin istimewa, karena kejuaraan berskala nasional tersebut diikuti 485 atlet dari tujuh provinsi di Indonesia.

Dua medali emas dipersembahkan Queen Azmi Harthifa pada kategori Speed Slalom Youth Women dan Daffa Arkananta Putra di kategori Battle Slide Junior Men.

Sementara medali perak diraih dari nomor Pair Slalom melalui kolaborasi Queen Azmi Harthifa dan Muhammad Kenzo Gani.

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Adapun tiga medali perunggu masing-masing diraih Muhammad Kenzo Gani pada kategori Classic Slalom Youth Men, Queen Azmi Harthifa di kategori Slide Youth Women, serta Bagas A. Aryoko pada kategori Battle Slide Youth Men.

Sekretaris Umum KONI Kota Depok, Jamal Mutaqin menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut.

Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (Porserosi) Depok memborong enam medali pada ajang Kejurnas Inline Freestyle 2026 yang berlangsung di Tegal
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TAGS   kota depok koni depok kejurnas sepatu roda Kejurnas Inline Freestyle Porserosi depok Inline Freestyle Bahari Roll Fest

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