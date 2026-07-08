Tak Pasang Target Tinggi, Piala Presiden 2026 Jadi Ajang Pemanasan Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung tidak akan memasang target tinggi pada gelaran pramusim Piala Presiden 2026.

Pelatih kepala Igor Tolic memilih memanfaatkan turnamen pramusim itu sebagai ajang mematangkan tim sebelum menghadapi jadwal padat kompetisi musim 2026/2027.

Situasi tersebut tidak terlepas dari bentroknya Piala Presiden dengan agenda Timnas Indonesia untuk ajang ASEAN Championship 2026.

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Akibatnya, Maung Bandung dipastikan kehilangan sejumlah pemain andalannya yang mendapat panggilan membela Merah Putih.

Piala Presiden 2026 akan digelar pada 25 Juli hingga 7 Agustus 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung dan Surabaya.

Persib tergabung di Grup A bersama Arema FC, DPMM FC (Brunei Darussalam), dan Tampines Rovers (Singapura).

Igor mengatakan, sejak awal Persib telah berkomunikasi dengan panitia agar jadwal turnamen Piala Presiden bisa memberi ruang yang cukup bagi timnya untuk mempersiapkan diri.

"Semua kompetisi yang diikuti Persib saling berkaitan. Kami meminta kepada panitia Piala Presiden agar jadwal turnamen sedikit diundur sehingga tidak perlu dekat dengan awal persiapan musim. Kami juga meminta agar jarak antar pertandingan minimal tiga hari dan syukurnya permintaan tersebut dipenuhi," kata Igor di Bandung, Rabu (8/7/2026).