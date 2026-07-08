Latihan Bersama Persib Baru Dimulai Sabtu

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung memulai musim baru dengan program latihan individu yang dibuat pelatih baru, Igor Tolic.

Pada Selasa (7/7/2026), skuad Persib menjalani sesi latihan dengan terpisah.

Para pemain tidak dikumpulkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), melainkan hanya latihan masing-masing dengan program yang sudah disusun staf pelatih.

Igor mengatakan, hari ini seluruh pemain sudah tiba di Bandung. Dia belum memulai sesi latihan bersama, dikarenakan ada pemain yang mengalami masalah pada kesehatannya.

"Sekarang saya sudah berada di Bandung. Para staf juga sudah datang atau sedang dalam perjalanan ke sini. Banyak pemain juga sudah berada di Bandung dan sedang menjalani persiapan secara mandiri melalui program latihan individu," kata Igor di Stadion GBLA.

"Kami masih dalam tahap adaptasi karena ada beberapa pemain yang sedang sakit. Ketika datang ke Indonesia, terkadang seseorang bisa mengalami flu berat atau gangguan kesehatan lainnya. Karena itu, kami tidak ingin mengambil risiko terjadinya cedera," sambungnya.

Igor menerangkan, rencananya para pemain akan mulai menjalani latihan gabungan di GBLA pada Sabtu (11/7/2026).

Seluruh pemain, baik itu wajah lama atau baru akan mulai bekerja bersama dan saling mengenal satu sama lain.