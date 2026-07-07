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JPNN.com Jabar Olahraga 11 Pemain Persib Ikut TC Timnas Indonesia di Bali, Teja Jadi Pembeda

11 Pemain Persib Ikut TC Timnas Indonesia di Bali, Teja Jadi Pembeda

Selasa, 07 Juli 2026 – 16:00 WIB
11 Pemain Persib Ikut TC Timnas Indonesia di Bali, Teja Jadi Pembeda - JPNN.com Jabar
Penjaga gawang Persib Teja Paku Alam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/jpnn.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Tim Nasional (Timnas) Indonesia mulai mempersiapkan diri menjelang turnamen ASEAN Championship Hyundai Cup 2026.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman pun memanggil 50 pemain yang berpeluang memperkuat skuad Garuda Indonesia untuk tampil pada turnamen ini.

Dari daftar 50 pemain yang sudah diumumkan, ada 11 nama penggawa Persib Bandung.

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Menariknya, ada nama Teja Paku Alam, penjaga gawang Persib, yang musim lalu tampil begitu baik. Ini adalah pemanggilan perdana Teja untuk Timnas Indonesia.

Selain itu, Adam Alis juga kembali dipanggil, setelah absen cukup lama dari bidikan timnas.

Ke-11 pemain Persib yang dipanggil untuk pemusatan latihan (training camp) Timnas Indonesia, yakni Marc Klok, Thom Haye, Eliano Reijnders, Sandy Walsh, Adam Alis, Teja Paku Alam, Beckham Putra, Saddil Ramdani, Dion Markx, Ragnar Oratmangoen, dan Kakang Rudianto.

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Seluruh pemain ini masih akan menjalani sejumlah fase seleksi dan evaluasi selama pemusatan latihan.

Komposisi skuad kali ini memadukan para pemain berpengalaman dengan talenta muda potensial.

PSSI merilis daftar 50 pemain yang dipanggil untuk training camp atau pemusatan latihan Timnas Indonesia menjelang ASEAN Championship Cup 2026 di Bali.
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TAGS   persib teja paku alam timnas indonesia marc klok pemain persib kakang rudianto beckham putra sandy walsh pemanggilan timnas adam alis

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