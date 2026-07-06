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Dapat Tawaran Lebih Tinggi, Andrew Jung Tinggalkan Persib

Senin, 06 Juli 2026 – 19:45 WIB
Dapat Tawaran Lebih Tinggi, Andrew Jung Tinggalkan Persib - JPNN.com Jabar
Striker Persib Andrew Jung melakukan selebrasi seusai mencetak gol ke gawang lawan. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung secara resmi mengumumkan berakhirnya kebersamaan dengan striker asal Prancis, Andrew Jung.

Meski masih memiliki sisa kontrak hingga tahun depan, Persib memutuskan melepas Jung melalui skema transfer setelah menerima penawaran dengan nilai transfer yang sangat tinggi dari klub peminat. 

Keputusan tersebut merupakan bagian dari mekanisme yang lazim dalam industri sepak bola profesional, di mana klub dan pemain dapat memperoleh kesempatan terbaik ketika terdapat penawaran yang sejalan dengan kepentingan seluruh pihak.

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Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan mengatakan, keputusan tersebut tidak diambil secara instan.

Selain mempertimbangkan nilai transfer yang merefleksikan kualitas dan performa sang pemain, prosesnya juga melalui pembahasan yang komprehensif bersama jajaran manajemen dan tim pelatih yang kini dipimpin Igor Tolic, dengan mempertimbangkan kebutuhan skuad dalam menyongsong musim 2026/27.

"Klub yang menginginkan Andrew Jung mengajukan penawaran dengan nilai transfer yang sangat tinggi. Dalam sepak bola profesional, situasi seperti ini merupakan hal yang lumrah ketika seorang pemain menunjukkan performa yang konsisten dan memiliki nilai pasar yang terus meningkat," kata Adhitia dalam keterangannya, Senin (6/7/2026).

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Menurut Adhitia, tingginya nilai transfer tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kualitas dan performa impresif yang ditunjukkan Jung selama satu musim berseragam Persib. 

Penyerang berusia 28 tahun itu mampu menjawab kepercayaan dengan kontribusi yang konsisten di kompetisi domestik maupun Asia.

Persib Bandung secara resmi mengumumkan berakhirnya kebersamaan dengan striker asal Prancis, Andrew Jung. Meski masih memiliki sisa kontrak hingga tahun depan,
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TAGS   persib striker persib bursa transfer persib indonesia super league andrew jung

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