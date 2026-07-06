Haji Umuh Siapkan Wejangan Khusus untuk Pemain Persib Saat Latihan Perdana

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Skuad Persib akan menjalani latihan perdana pasca libur menjelang Super Leagu 2026/26.

Latihan rencananya akan dimulai pada Selasa (7/7/2026) sore di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Dalam sesi latihan perdana nanti, Igor Tolic akan langsung memimpin sebagai pelatih kepala yang diwariskan Bojan Hodak.

Seluruh pemain, baik yang baru atau lama, diharapkan sudah berkumpul dalam sesi perdana nanti.

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muchtar mengatakan, ia berencana untuk datang pada sesi latihan perdana nanti.

Kedatangannya tak lain ialah memberikan motivasi dan masukan, khususnya kepada pemain baru.

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Terhitung, sampai hari ini ada lima pemain baru yang diumumkan. Mereka yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Sandy Walsh, Gakuto Notsuda, dan Ragnar Oratmangoen.

"Saya pasti akan hadir (di latihan perdana). Insya Allah saya akan memberikan pengarahan-pengarahan kepada para pemain," kata Umuh di Bandung, Senin (6/7).