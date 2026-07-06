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JPNN.com Jabar Olahraga Bek Anyar Persib Gabriel Mutombo Pakai Nomor Punggung Warisan Mantan Bintang PSG

Bek Anyar Persib Gabriel Mutombo Pakai Nomor Punggung Warisan Mantan Bintang PSG

Senin, 06 Juli 2026 – 09:30 WIB
Bek Anyar Persib Gabriel Mutombo Pakai Nomor Punggung Warisan Mantan Bintang PSG - JPNN.com Jabar
Bek Persib, Gabriel Mutombo. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Rekrutan anyar Persib, Gabriel Mutombo, akan mengenakan nomor punggung tiga di seragam tempur Pangeran Biru.

Gabi, sapaannya, mengungkapkan alasannya memilih nomor tiga dikarenakan identik dengan nomor pemain belakang.

Di Ratchaburi sebelumnya, Gabi mengenakan nomor punggung dua.

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Di Persib, nomor tersebut sudah dikenakan Eliano Reijnders dan nomor punggung tiga kini tengah tak bertuan sepeninggal Layvin Kurzawa.

Namun, menurutnya, ini tak ada kaitannya dengan pemain senegaranya itu.

"Saya hanya sempat berbicara sedikit saja dengan Layvin, saat kami bertanding di Ratchaburi. Saya pilih nomor tiga, karena itu identik dengan pemain belakang," kata Gabi dalam keterangannya, Senin (6/7/2026).

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Sementara itu, Gabi mengaku tidak butuh waktu lama baginya menerima pinangan Persib.

Gabi yang pernah bertemu dengan Persib di pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2), musim lalu itu jadi pertimbangannya menerima tawaran Maung Bandung.

Bek anyar Persib, Gabriel Mutombo akan mengenakan nomor punggung 3 di klub barunya. Dia mengungkapkan alasannya.
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