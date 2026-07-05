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JPNN.com Jabar Olahraga Transfer Persib Belum Selesai! Setelah Ragnar Oratmangoen, Maung Bandung Siapkan Pemain Kejutan

Transfer Persib Belum Selesai! Setelah Ragnar Oratmangoen, Maung Bandung Siapkan Pemain Kejutan

Minggu, 05 Juli 2026 – 14:00 WIB
Transfer Persib Belum Selesai! Setelah Ragnar Oratmangoen, Maung Bandung Siapkan Pemain Kejutan - JPNN.com Jabar
Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung kembali mengumumkan rekrutan anyar dalam perburuan pemain baru. 

Ragnar Oratmangoen dan Gakuto Notsuda jadi amunisi baru Persib menjelang musim padat yang akan dijalani Persib di musim 2026/27. 

Sebelumnya, Persib sudah merekrut tiga pemain baru, yakni Gabriel Mutombo, Luka Munelo, dan Sandy Walsh.

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Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muchtar mengatakan, masih ada kejutan lain yang disiapkan manajemen buat para Bobotoh.

Dia meminta Bobotoh untuk tetap tenang dan menunggu pengumuman pemain yang dilakukan pelaku manajemen dalam waktu dekat.

Pemain baru, kata Umuh, akan diumumkan setelah latihan perdana tim yang dilakukan pada Selasa (7/7/2026).

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"Oh ya sebentar, nanti setelah tanggal 10 (Juli), tunggu ya, Insya Allah ada kejutan lagi pokoknya Persib," kata Umuh di Bandung, Minggu (5/7).

Umuh menuturkan, manajemen berusaha mewujudkan pemain-pemain incaran rekomendasi pelatih Igor Tolic. 

Persib Bandung masih menyiapkan kejutan lain dalam perburuan pemain baru musim 2026/27.
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