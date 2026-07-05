Ada Sosok Pemain Diaspora di Balik Kedatangan Sandy Walsh ke Persib

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Perekrutan Sandy Walsh sebagai pemain baru Persib Bandung masih jadi perbincangan di kalangan Bobotoh.

Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia itu jauh dari rumor Persib di bursa transfer Super League 2025/26. Bek naturalisasi itu sebelumnya berseragam Buriram United, dan Persib harus menebus pemain berusia 31 tahun tersebut.

Komisaris PT Persib Bandung, Kuswara S Taryono mengatakan, ada andil dua pemain diaspora di Persib yang berhasil meyakinkan Sandy Walsh untuk bergabung dengan Persib. Mereka yakni Thom Haye dan Eliano Reijnders yang sudah jadi bagian skuad Maung sejak musim lalu.

Meski tidak mengungkapkan secara gamblang, bujuk rayu dua rekannya sesama timnas itu berhasil memikat hati Sandy Walsh.

"Ini kerja semua, tim pelatih juga manajemen ada komunikasi, tapi tentunya Sandy Walsh juga mempertimbangkan (karena) ada pemain diaspora yang ada di Persib. Apalagi kita tahu bahwa ada Thom Haye, Eliano (Reijnders) juga. Mungkin itu menjadi bahan pertimbangan," kata Kuswara.

Namun di balik peran Haye dan Eliano, Kuswara menyebut ada kepercayaan dari pihak Sandy untuk bisa melanjutkan kariernya di Indonesia.

Selain Sandy Walsh, Kuswara juga menyambut baik kedatangan Luka Menalo. Eks pemain Timnas Bosnia itu akan mengisi posisi sayap Persib Bandung.

"Kami bersyukur bisa merekrut dua pemain itu, baik Sandy Walsh maupun Luka Menalo, dan mudah-mudahan ini kiprahnya betul-betul bisa membantu tim Persib Bandung untuk menghadapi musim depan," jelasnya.