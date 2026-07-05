Polresta Bandung Run Jadi Sarana Kenalkan Pesona Wisata Kabupaten Bandung

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Polresta Bandung Run 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, tak sekadar menjadi ajang olahraga, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan potensi wisata Kabupaten Bandung.

Event lari ini digelar di Lapangan Upakarti, Soreang, Kabupaten Bandung pada Minggu (5/7/2026).

Sebanyak 3.000 pelari ambil bagian dalam kegiatan yang dipusatkan di Soreang tersebut.

Antusiasme peserta yang datang dari berbagai provinsi dinilai menjadi bukti bahwa olahraga lari mampu menjadi daya tarik sport tourism sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.

Kapolresta Bandung, Kombes Pol Aldi Subartono mengatakan, penyelenggaraan Polresta Bandung Run memberikan dampak positif, tidak hanya bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga bagi sektor ekonomi dan pariwisata.

"Alhamdulillah ada 3.000 peserta yang mengikuti Polresta Bandung Run dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80. Ini hal yang positif. Pertama, menjaga kebugaran, kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hotel-hotel penuh, UMKM juga laris," kata Aldi saat ditemui seusai kegiatan.

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Menurutnya, kehadiran peserta dari luar Jawa Barat menjadi momentum untuk memperkenalkan Kabupaten Bandung di tingkat nasional.

"Juara pertama kategori 5K berasal dari Kupang, juara kedua dari Medan. Artinya pesertanya bukan hanya dari Jawa Barat, tetapi juga dari provinsi lain. Ini menjadi kesempatan mengenalkan Kabupaten Bandung ke tingkat nasional," ujarnya.