Resmi! Persib Rekrut Pemain Asal Jepang, Gakuto Notsuda

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung melanjutkan perburuan pemain baru pada bursa transfer Super League musim 2026/2027.

Kali ini, pemain asal Jepang jadi pilihan pelatih Igor Tolic yang akan mengisi daftar skuadnya.

Pemain itu adalah Gakuto Notsuda, gelandang kelahiran Hiroshima, Jepang, 6 Juni 1994.

Notsuda telah sepakat menjalin kerja sama dengan Persib selama satu musim.

Kehadirannya diharapkan dapat menambah kualitas, sekaligus memperkuat kedalaman skuad Maung Bandung di lini tengah dalam menghadapi berbagai agenda kompetisi musim ini.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan mengatakan, perekrutan Notsuda merupakan rekomendasi tim pelatih sebagai bagian dari upaya memperkuat komposisi skuad agar tetap kompetitif sepanjang musim.

"Tim pelatih melihat Gakuto sebagai pemain yang memiliki kualitas, pengalaman, dan fleksibilitas yang dibutuhkan tim," kata Adhitia di Bandung, Sabtu (4/7/2026).

Adhitia tidak memungkiri, pengalaman Notsuda bermain di kompetisi Jepang dan Thailand menjadi daya tarik eks penggawa BG Pathum United itu.