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JPNN.com Jabar Olahraga Resmi! Persib Rekrut Pemain Asal Jepang, Gakuto Notsuda

Resmi! Persib Rekrut Pemain Asal Jepang, Gakuto Notsuda

Sabtu, 04 Juli 2026 – 19:00 WIB
Resmi! Persib Rekrut Pemain Asal Jepang, Gakuto Notsuda - JPNN.com Jabar
Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muchtar, saat mengumumkan pemain baru, Gakuto Notsuda, di Grey Art Gallery, Kota Bandung, Sabtu (4/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung melanjutkan perburuan pemain baru pada bursa transfer Super League musim 2026/2027.

Kali ini, pemain asal Jepang jadi pilihan pelatih Igor Tolic yang akan mengisi daftar skuadnya.

Pemain itu adalah Gakuto Notsuda, gelandang kelahiran Hiroshima, Jepang, 6 Juni 1994.

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Notsuda telah sepakat menjalin kerja sama dengan Persib selama satu musim.

Kehadirannya diharapkan dapat menambah kualitas, sekaligus memperkuat kedalaman skuad Maung Bandung di lini tengah dalam menghadapi berbagai agenda kompetisi musim ini.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan mengatakan, perekrutan Notsuda merupakan rekomendasi tim pelatih sebagai bagian dari upaya memperkuat komposisi skuad agar tetap kompetitif sepanjang musim.

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"Tim pelatih melihat Gakuto sebagai pemain yang memiliki kualitas, pengalaman, dan fleksibilitas yang dibutuhkan tim," kata Adhitia di Bandung, Sabtu (4/7/2026).

Adhitia tidak memungkiri, pengalaman Notsuda bermain di kompetisi Jepang dan Thailand menjadi daya tarik eks penggawa BG Pathum United itu.

Pemain asal Jepang, Gakuto Notsuda, resmi berseragam Persib Bandung di awal musim ini. Dia dikontrak satu musim dan akan mengisi posisi gelandang.
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TAGS   persib pemain baru gelandang persib bursa transfer persib bri super league gakuto notsuda

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