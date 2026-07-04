Atlet Menembak Depok Bersinar di Kejurnas 2026, Borong Empat Medali

jabar.jpnn.com, DEPOK - Atlet cabang olahraga menembak asal Kota Depok kembali menunjukkan tajinya di level nasional.

Dalam ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Multievent Pengprov Perbakin 2026, mereka sukses memborong satu medali emas, satu medali perak, dan dua medali perunggu.

Kejuaraan bergengsi yang diikuti ratusan atlet dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten ini berlangsung pada 25–28 Juni 2026 di Lapangan Tembak Jusman Puger Bhumi Marini, Cilandak, Jakarta Selatan.

Sorotan utama datang dari Aurelia Cassandra yang tampil impresif dengan meraih medali emas dan perak pada nomor MR Prestasi 18–41 meter kelas senior-junior.

Sementara itu, Clarisa Azalia turut memperkuat dominasi Depok dengan menyumbangkan dua medali perunggu dari nomor MR Prestasi 18–41 meter kelas senior-junior.

Sekretaris Umum KONI Kota Depok, Jamal Mutaqin memberikan apresiasi tinggi atas pencapaian membanggakan tersebut.

Ia menyampaikan ucapan selamat kepada para atlet, pelatih, serta pengurus Perbakin Kota Depok yang telah bekerja keras.

“Selamat kepada para atlet, pelatih, dan pengurus Perbakin Kota Depok yang berhasil membawa pulang satu medali emas, satu medali perak, dan dua medali perunggu dalam kejuaraan ini,” ucap Jamal dikutip Sabtu (4/7/2026).