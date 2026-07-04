Tambah Amunisi Baru, Persib Kontrak Ragnar Oratmangoen Sampai 2029

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung kembali memberikan kejutan buat Bobotoh dalam pengumuman pemain baru menjelang musim baru 2026/2027.

Ragnar Oratmangoen, pemain serbabisa berlabel Tim Nasional (Timnas) Indonesia itu resmi bergabung dengan Persib di awal musim.

Oratmangoen merupakan pemain ke-4 yang diumumkan Persib dalam perekrutan di musim ini.

Ragnar Oratmangoen, pemain serbabisa yang memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi lini serang, mulai dari winger hingga gelandang serang.

Kehadiran Oratmangoen menjadi bagian dari langkah strategis klub dalam memperkuat kedalaman skuad sekaligus meningkatkan kualitas tim demi menghadapi tantangan yang semakin kompetitif.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan mengatakan, perekrutan Ragnar Oratmangoen berdasarkan rekomendasi tim pelatih dan Igor Tolic yang mulai musim ini menjadi nakhoda anyar Persib.

Pemain naturalisasi asal Belanda itu diikat dengan durasi kontrak tiga tahun hingga musim 2029.

"Kami menyambut Ragnar sebagai bagian dari keluarga besar Persib. Pengalaman, kualitas, dan karakter yang dimilikinya diharapkan dapat semakin memperkuat tim dalam menghadapi berbagai tantangan pada musim mendatang," kata Adhitia di Bandung, Sabtu (4/7/2026).