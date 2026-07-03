Rumor Mariano Peralta ke Persib Makin Menguat, Umuh Muchtar Siapkan Kejutan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Desas-desus pemain terbaik liga 1 Indonesia musim 2025/2026 Mariano Peralta bergabung dengan klub Persib Bandung kian berembus kencang.

Setelah dikabarkan gagal merapat ke Persija Jakarta, isu berembus bila winger asal Argentina itu bakal berseragam Maung Bandung.

Dalam situs Transfermarkt, peluang merapatnya Peralta ke Persib sebesar 87 persen.

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Sebelumnya, Persib mengumumkan perekrutan pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh.

Sandy dikontrak jangka panjang oleh Persib sebagai investasi tim di masa depan, dan mengingat Pangeran Biru yang akan bertarung di empat kompetisi.

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar mengungkapkan timnya masih menyimpan kejutan lain dalam perburuan pemain.

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Bukan tidak mungkin, pemain yang ditunggu-tunggu Bobotoh, seperti Peralta, bergabung dengan Persib.

"Kita belum lengkap, belum puas. Tunggu, sabar semua ya. Nanti setelah jelas semua ada pemain-pemain, dan tidak menutup mudah-mudahan bukan Peralta saja yang bergabung. Itu akan lebih lengkap dan semua masyarakat, khususnya juga Bobotoh pasti akan senang," kata Umuh di Bandung, Jumat (3/7/2026).