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Persib Rekrut Luka Menalo, Eks Winger Timnas Bosnia-Herzegovina

Kamis, 02 Juli 2026 – 19:35 WIB
Persib Rekrut Luka Menalo, Eks Winger Timnas Bosnia-Herzegovina - JPNN.com Jabar
Persib Bandung mengumumkan dua pemain baru, Sandy Walsh dan Luka Menalo dalam kegiatan donor darah di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Kamis (2/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung kembali menambah kekuatan untuk menghadapi kompetisi musim 2026/27.

Kali ini, Maung Bandung merekrut winger berpengalaman asal Kroasia yang pernah memperkuat Timnas Bosnia-Herzegovina, Luka Menalo.

Menalo menjadi pemain ketiga yang diumumkan Persib pada bursa transfer musim ini setelah sebelumnya klub mendatangkan Sandy Walsh.

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Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan mengatakan, manajemen dan Luka Menalo telah mencapai kesepakatan kerja sama berdurasi satu musim.

"Selamat datang dan selamat bergabung bersama keluarga besar Persib. Kami menyambut Luka Menalo dengan penuh antusias. Berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai, Luka akan memperkuat Persib untuk musim 2026/2027," kata Adhitia di Bandung, Kamis (2/7/2026).

Menurut dia, perekrutan pemain berusia 29 tahun itu merupakan rekomendasi tim pelatih yang dipimpin Igor Tolic.

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Kehadiran Menalo dinilai sesuai dengan kebutuhan teknis tim yang akan menjalani jadwal padat pada musim depan.

Persib diproyeksikan tampil di sedikitnya empat kompetisi sepanjang musim 2026/27, sehingga membutuhkan kedalaman skuad yang lebih baik.

Persib Bandung merekrut Luka Menalo, eks winger Timnas Bosnia-Herzegovina yang akan memperdalam skuad Maung di musim depan.
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