Manajemen Persib Sampaikan Alasan Di Balik Perekrutan Gabriel Mutombo

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bek tengah asal Prancis, Gabriel Mutombo, resmi berseragam Persib Bandung untuk satu musim ke depan.

Pengumuman perekrutan Mutombo diumumkan manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) dalam sebuah konferensi pers di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung.

Deputy CEO PT PBB, Adhitia Putra Herawan mengatakan, Mutombo datang untuk menggantikan Federico Barba, yang pergi di akhir musim kemarin.

Kepergian Barba menjadi salah satu kerugian Persib, dan tim berupaya menambalnya dengan eks pemain Ratchaburi FC itu.

"Teman-teman tentu tahu bahwa kami baru saja berpisah dengan (Federico) Barba. Kami juga sama-sama memahami bahwa salah satu kunci sukses Persib musim lalu adalah lini pertahanan yang solid, karena itu pengganti Barba menjadi salah satu fokus utama kami," kata Adhitia di Bandung, dikutip Rabu (1/7/2026).

Adhitia menuturkan, dengan pengalaman dan kemampuan individu Mutombo, Persib menilai pemain berusia 30 tahun itu cocok sebagai kandidat pengganti Barba.

"Berdasarkan profil dan pengalamannya, kami menilai Gabriel Mutombo adalah kandidat yang tepat untuk menggantikan Barba, sekaligus memperkuat lini pertahanan Persib pada musim depan," pungkasnya. (mcr27/jpnn)