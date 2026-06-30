Manajemen Ungkap Proses Persib Rekrut Gabriel Mutombo Tidaklah Mudah

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung mengumumkan Gabriel Mutombo, pemain berposisi bek tengah, sebagai rekrutan baru dalam bursa transfer musim kompetisi 2026/27.

Perekrutan ini terbilang mengejutkan, sebab Mutombo sebelumnya ialah rival Persib saat bertanding di AFC Champions League Two (ACL 2).

Sebelum direkrut Persib, Mutombo adalah penggawa Ratchaburi FC. Dalam pertandingan Liga Champions Asia 2025/26, Mutombo ialah pencetak gol ke-3 Ratchaburi ke gawang Persib.

Kini, di musim yang baru, Persib berhasil memboyong pemain berpaspor Prancis itu dari Thailand.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan mengatakan, butuh proses panjang yang dilakukan manajemen dalam proses perekrutan Mutombo ini.

"Proses rekrutmen pemain, termasuk Gabriel Mutombo sebenarnya sudah berjalan cukup lama. Ini bukan proses yang selesai dalam satu atau dua hari, karena Persib percaya pada proses," kata Adhitia di Bandung, Selasa (30/6/2026).

Adhitia tidak memungkiri, bukan hal yang mudah dalam mendatangkan Mutombo.

Pihaknya perlu menyesuaikan antara nilai klub dengan kecocokan pemain yang akan direkrut, termasuk Mutombo.