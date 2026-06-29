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Manajemen Berikan Bocoran Soal Rumor Mariano Peralta ke Persib

Senin, 29 Juni 2026 – 19:30 WIB
Manajemen Berikan Bocoran Soal Rumor Mariano Peralta ke Persib - JPNN.com Jabar
Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan, saat mengumumkan pemain baru di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Senin (29/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung dirumorkan akan mendatangkan Mariano Peralta dalam perburuan pemain baru musim kompetisi 2026/27.

Isu ini kembali hangat diperbincangkan, setelah beredar kabar Peralta gagal merapat ke klub Persija Jakarta, menjelang pengumuman yang akan dilakukan manajemen.

Namun hingga kini, manajemen Maung Bandung memilih menutup rapat informasi mengenai perekrutan Peralta. 

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Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan pun enggan mengonfirmasi atau membantah kabar yang mengaitkan pemain asal Argentina itu dengan Persib. 

Saat ditanya mengenai Peralta, Adhitia justru melontarkan candaan yang menyinggung momen ketika pelatih dan penerjemah klub lain sempat menyatakan telah berhasil mengontrak pemain tersebut.

"Waktu itu yang diumumkannya berdua ya? Yang di Jakarta?" ujar Adhitia sambil tertawa di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Senin (29/6/2026).

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Meski begitu, Adhitia memilih tidak memberikan komentar lebih jauh mengenai rumor transfer tersebut. 

Ia menegaskan, saat ini fokus Persib masih tertuju pada pemain yang sudah resmi diperkenalkan, yakni Gabriel Mutombo.

Manajemen Persib buka suara mengenai rumor pemain asal Argentina, Mariano Peralta sebagai pemain baru. Ini bocorannya.
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TAGS   persib liga 1 persib bandung pemain baru manajemen persib bursa transfer pemain rumor persib mariano peralta

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