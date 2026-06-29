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Persib Rekrut Gabriel Mutombo, Bukan Bek Asing buat Bobotoh

Senin, 29 Juni 2026 – 18:45 WIB
Persib Rekrut Gabriel Mutombo, Bukan Bek Asing buat Bobotoh - JPNN.com Jabar
Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan, saat mengumumkan pemain baru di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Senin (29/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung mengawali langkah perekrutan pemain baru dalam bursa transfer musim 2026/27 dengan mengumumkan Gabriel Mutombo Kupa.

Bek tengah asal Prancis ini didatangkan untuk memperkuat lini pertahanan yang ditinggalkan Federico Barba.

Kehadiran Mutombo merupakan bagian dari upaya Persib menjaga daya saing tim, baik di kompetisi domestik maupun level Asia.

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Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan mengatakan, perekrutan Mutombo merupakan rekomendasi langsung dari tim pelatih sebagai bagian dari kebutuhan teknis menghadapi padatnya agenda kompetisi musim mendatang.

"Tim pelatih merekomendasikan Gabrial Mutombo untuk mengisi kebutuhan di sektor bek tengah. Berdasarkan rekomendasi tersebut, tim sporting kemudian bergerak melalukan komunikasi dan negosiasi dengan pihak pemain," kata Adhitia dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Persib dan Mutombo sepakat menjalin kerja sama dengan durasi kontrak selama satu tahun.

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Manajemen berharap pengalaman dan kualitas yang dimiliki pemain berusia 30 tahun itu dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perjalanan Persib sepanjang musim.

Nama Mutombo tentu tidak asing bagi Bobotoh.

Persib Bandung mengumumkan perekrutan pemain baru dengan posisi bek, Gabriel Mutombo. Sosok pengganti Federico Barba.
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