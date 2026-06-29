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Persib Resmi Lepas Dua Bek Sekaligus, Rezaldi Hehanussa dan Zalnando

Senin, 29 Juni 2026 – 11:00 WIB
Persib Resmi Lepas Dua Bek Sekaligus, Rezaldi Hehanussa dan Zalnando - JPNN.com Jabar
Bek Persib Rezaldi Hehanusa. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/jpnn.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dua bek Persib Bandung, Rezaldi Hehanussa dan Zalnando, resmi tidak lagi berseragam biru di musim 2026/27.

Keduanya dilepas setelah masa kontraknya selesai pada akhir musim 2025/26.

Sebelumnya Zalnando dan Rezaldi dipinjamkan ke klub Liga 1 untuk mendapatkan menit bermain.

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Zalnando dipinjamkan ke Persita Tangerang di awal musim 2025/26, sementara Rezaldi ke Persik Kediri di putaran dua.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan Zalnando selama menjadi bagian dari keluarga besar Persib.

"Hatur nuhun (terima kasih), Zalnando atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan selama ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan dan sejarah Persib," kata Adhitia dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

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Perjalanan karier Zalnando bersama Persib pun diwarnai berbagai dinamika.

Setelah kompetisi sempat terhenti akibat pandemi Covid-19, Zalnando justru mampu menunjukkan perkembangan yang signifikan pada Liga 1 2021/22.

Persib Bandung resmi melepas dua bek sekaligus. Rezaldi Hehanussa dan Zalnando dipastikan berpisah di awal musim ini.
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TAGS   persib pemain persib bek persib zalnando bursa transfer pemain liga 1 rezaldi hehanussa bojan hodak

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