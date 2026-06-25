Wagub Jabar Erwan Berikan Klarifikasi Soal Bocoran Nama Rekrutan Baru Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan akhirnya memberi penjelasan terkait viralnya percakapan dirinya dengan anggota DPRD Jawa Barat. Arief Maoshol Affandy yang membahas rumor pemain baru Persib Bandung.

Video yang beredar luas di media sosial itu sebelumnya memicu spekulasi setelah Erwan menyebut nama mantan pemain Real Madrid, Jese Rodriguez, dan eks bek Ajax, Mike van der Hoorn.

Erwan menegaskan, percakapan tersebut bukan pernyataan resmi, melainkan obrolan santai yang tidak pernah disangka akan tersebar di media sosial.

"Wah itu mah obrolan warung kopi supaya tong loba nanya (jangan banyak nanya), tadinya mah sugan teh (saya kira) moal (tidak akan) di ka medsoskeun (diunggah ke medsos)," kata Erwan di Gedung DPRD Jabar, Kamis (25/6/2026).

Ia mengungkapkan, pihak yang mengunggah percakapan tersebut telah meminta maaf kepadanya. Karena itu, Erwan berharap persoalan tersebut tidak terus menjadi polemik.

"Tapi tadi yang bersangkutan sudah minta maaf. Saya berharap ini tidak menjadi berkepanjangan lah. Da (karena) ieu mah obrolan warung kopi," ujarnya.

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Erwan menegaskan, seluruh proses perekrutan pemain merupakan kewenangan penuh manajemen dan tim pelatih Persib. Meski dirinya merupakan putra Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muchtar, ia memastikan tidak pernah ikut campur dalam urusan teknis perekrutan pemain.

"Saya serahkan sepenuhnya pada manajemen Persib rek (mau) ngarekrut saha wae (siapa saja) ge (juga) bae (biarlah), rek saya direkrut ge bae lah (mau saya direkrut juga biarlah)," ucapnya.