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Minim Menit Bermain, Robi Darwis Meninggalkan Persib Bandung

Kamis, 25 Juni 2026 – 17:30 WIB
Minim Menit Bermain, Robi Darwis Meninggalkan Persib Bandung - JPNN.com Jabar
Pemain Persib Robi Darwis. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung kembali melakukan perubahan komposisi skuad menjelang bergulirnya musim baru.

Kali ini, Maung Bandung resmi berpisah dengan gelandang muda, Robi Darwis setelah kebersamaan yang terjalin selama beberapa musim terakhir.

Keputusan berakhirnya kerja sama tersebut menambah daftar pemain yang meninggalkan Persib pada bursa transfer jelang kompetisi musim 2026/27.

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Meski tak selalu menjadi pilihan utama, Robi tetap menjadi bagian dari perjalanan Persib sepanjang musim 205/26.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan mengatakan, Persib selalu berkomitmen mendukung perkembangan setiap pemain, termasuk para talenta binaan akademi yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan klub.

Menurutnya, keputusan Robi untuk melanjutkan karier bersama klub lain merupakan pilihan yang patut dihormati dan didukung sebagai bagian dari proses pengembangan dirinya sebagai pesepak bola profesional.

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"Robi adalah salah satu pemain muda potensial hasil pembinaan Persib yang telah menunjukkan dedikasi dan perkembangan yang sangat baik selama bersama kami. Ketika ia memilih untuk mengambil tantangan baru, Persib menghormati keputusan tersebut dan berharap Robi mendapatkan kesempatan bermain yang lebih besar sehingga dapat terus berkembang dan mencapai potensi terbaiknya," kata Adhitia dalam keterangannya, Kamis (25/6/202).

Berdasarkan catatan penampilannya, Robi Darwis tampil dalam 18 pertandingan di seluruh ajang yang diikuti Persib Bandung musim lalu. Kompetisi tersebut meliputi Super League dan AFC Champions League Two (ACL 2).

Gelandang, Robi Darwis, resmi meninggalkan Persib Bandung, dikarenakan minim menit bermain. Begini penjelasan manajemen.
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TAGS   persib liga 1 gelandang persib Robi Darwis bursa transfer pemain liga 1 indonesia super league

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