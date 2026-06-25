Persib Lepas Adam Przybek Setelah Menganggur 1 Musim

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung melepas Adam Przybek, penjaga gawang asing asal Wales, untuk persiapan kompetisi BRI Super League 2026/27.

Adam menjadi pemain asing ke-4 yang diumumkan berpisah dengan klub Maung Bandung.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan mengatakan, keputusan ini diambil melalui komunikasi dan pertimbangan bersama yang dilandasi semangat profesionalisme serta kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak, terutama peluang pengembangan karier sang pemain di masa mendatang.

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"Setiap pemain tentu membutuhkan ruang dan kesempatan untuk terus berkembang. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Persib dan Adam bersepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama," kata Adhitia dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

"Keputusan ini diambil dengan semangat saling menghormati dan demi membuka peluang yang lebih baik bagi perjalanan kariernya ke depan," lanjutnya.

Nasib Adam di Persib memang tak seberuntung penggawa lain. Diproyeksikan menggantikan Kevin Ray Mendoza yang pindah, Adam diharapkan bisa memberikan kontribusi yang sebanding.

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Namun sayang harapannya pupus. Performa Adam kalah pamor dengan kiper lokal, Teja Paku Alam, yang di musim 2025/26 menunjukkan penampilan terbaiknya.

Teja bahkan memecahkan rekor cleansheet terbanyak dalam satu musim di era Liga Indonesia, mencatatkan 18 nirbobol dari 31 penampilan di Super League 2025/26.