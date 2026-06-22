Persib Resmi Lepas Penyerang Spanyol Sergio Castel

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung resmi mengakhiri kontraknya dengan penyerang asal Spanyol, Sergio Castel.

Berakhirnya kerja sama ini seiring tuntasnya kompetisi Super League 2025/26.

Sesuai dengan durasi kerja sama yang disepakati sejak awal, Castel menyelesaikan tugasnya bersama Pangeran Biru, setelah bergabung pada paruh musim.

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Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan mengatakan, setelah melalui proses evaluasi dan diskusi bersama tim pelatih, Persib dan Castel sepakat untuk mengakhiri kerja sama setelah kontraknya berakhir.

"Kami menghormati dan mengapresiasi kontribusi yang telah diberikan Sergio selama menjadi bagian dari Persib. Setelah berdiskusi dengan tim pelatih dan pihak Sergio, kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama pada musim berikutnya," kata Adhitia dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).

Adhitia menuturkan, meski hanya memperkuat Persib selama setengah musim, Castel tetap menjadi bagian dari perjalanan tim dalam mengarungi kompetisi domestik maupun Asia.

Sepanjang paruh kedua musim 2025/26, ia mencatatkan enam penampilan di Super League serta tampil dalam dua pertandingan babak 16 besar AFC Champions League Two 2025/26.

Kehadiran Sergio turut menambah kedalaman skuad dan memberikan kontribusi dalam upaya Persib menjaga daya saing di tengah padatnya agenda kompetisi.