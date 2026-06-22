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JPNN.com Jabar Olahraga Kota Bogor Kembali Raih Juara Umum POPWILDA Jabar 2026

Kota Bogor Kembali Raih Juara Umum POPWILDA Jabar 2026

Senin, 22 Juni 2026 – 17:00 WIB
Kota Bogor Kembali Raih Juara Umum POPWILDA Jabar 2026 - JPNN.com Jabar
Kontingen pelajar Kota Bogor sukses mempertahankan gelar juara umum POPWILDA Wilayah I Jawa Barat 2026 dengan meraih 22 medali. Prestasi tersebut sekaligus mengukir sejarah dengan meloloskan tim sepak bola dan basket ke POPDA XV Jabar 2027. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Kontingen pelajar Kota Bogor kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan mempertahankan gelar juara umum dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah (POPWILDA) Wilayah I Jawa Barat 2026.

Kota Bogor berhasil mengumpulkan total 22 medali yang terdiri atas tujuh emas, enam perak, dan sembilan perunggu.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor, Anas S. Rasmana, mengatakan capaian tersebut menjadi bukti konsistensi pembinaan atlet pelajar yang dilakukan secara berkelanjutan.

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"Kota Bogor berhasil mempertahankan gelar juara umum dalam dua edisi berturut-turut setelah sebelumnya meraih prestasi serupa pada 2024. Ini menjadi bukti nyata pembinaan atlet pelajar yang berjalan secara berkesinambungan," ujar Anas dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).

Ajang yang berlangsung pada 15 hingga 19 Juni 2026 di GOR Arcamanik, Bandung, itu diikuti oleh 2.250 atlet pelajar, 396 pelatih, dan 164 ofisial dari 25 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Ungguli Kabupaten Bogor dan Bandung Barat

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Persaingan memperebutkan gelar juara umum berlangsung ketat. Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bandung Barat sama-sama mengoleksi tujuh medali emas.

Namun, Kota Bogor berhak menduduki posisi teratas klasemen akhir berkat keunggulan jumlah medali perak.

Kontingen pelajar Kota Bogor sukses mempertahankan gelar juara umum POPWILDA Wilayah I Jawa Barat 2026 dengan meraih 22 medali
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TAGS   popwilda jabar Dispora Kota Bogor Kontingen Kota Bogor kota bogor popda jabar

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