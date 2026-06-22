Gelandang Persib Lucho Sampaikan Keunggulan Argentina di Piala Dunia 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Euforia Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Benua Amerika turut dirasakan pesepak bola di Tanah Air.

Luciano Guaycochea, gelandang serang Persib Bandung, tak mau ketinggalan memberi dukungan untuk negaranya, Argentina.

Meski saat ini dia berkarier di Liga Indonesia, tetapi sepenuhnya Lucho mendukung Tim Tango--julukan Timnas Argentina.

Adapun perjuangan Argentina di FIFA World Cup 2026 masih panjang.

Seusai mengalahkan Aljazair dengan skor 3-0, Lionel Messi cs malam ini bakal menghadapi Austria dalam babak penyisihan Grup J.

Argentina berjuang agar bisa mengunci tiket ke babak 32 besar, menyusul tiga negara yang dipastikan lulus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Jerman.

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Lucho punya pandangan sendiri soal kekuatan Argentina di ajang sepakbola 4 tahunan ini.

Menurutnya, Tim Tango menunjukkan kualitas permainan secara tim, bukan hanya individu.