Libur Kompetisi, Luciano Guaycochea Pulang Kampung ke Argentina

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Para penggawa Persib Bandung benar-benar memanfaatkan jeda kompetisi Super League untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga.

Sembilan bulan berjuang di atas rumput, sejenak pemain melupakan sepak bola dan mengisi energi untuk pertarungan di musim depan.

Seperti yang dilakukan gelandang serang asal Argentina, Luciano Guaycochea.

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Pemain yang akrab disapa Lucho itu pulang ke kampung halamannya, tepatnya di Santa Rosa, La Pampa.

Tak banyak yang dilakukan Lucho di sana. Dia hanya pergi mengunjungi teman-teman dan sanak saudaranya, yang sudah lama tidak ditemui.

"Aktivitas saya di masa libur kompetisi ini. Pertama-tama adalah saya berada di kampung halaman saya. Tidak banyak (yang dilakukan), sejujurnya saya berlibur bersama keluarga saya dan di saat yang sama, saya juga pergi keluar mengunjungi teman-teman saya, mengunjungi seluruh keluarga saya, nenek, orang tua, sepupu-sepupu semua," kata Lucho, Minggu (21/6/2026).

Meski sedang berlibur, Lucho tidak melupakan tugasnya sebagai pesepak bola. Setiap hari, ia rutin melakukan latihan ringan untuk menjaga kondisi tubuhnya tetap fit dan bugar.

"Saya juga datang sekali sehari ke akademi paman saya, untuk mengunjungi orang-orang dan juga melakukan latihan ringan," tuturnya.