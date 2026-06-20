Nagita Slavina Jadi Komisaris Utama Persikad Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Persikad Depok resmi mengumumkan Nagita Slavina sebagai Komisaris Utama klub dengan julukan Serigala Margonda.

Hal tersebut diunggah dalam akun Instagram resmi Persikad Depok @persikad.

Dalam unggahan tersebut, berisikan foto istri Raffi Ahmad dengan keterangan Nagita Slavina sebagai Komisaris Utama Persikad.

Baca Juga: Pemadaman Listrik PLN Sebabkan Lampu Lalu Lintas di Samsat Bandung Padam

“Secara resmi kami mengumumkan Nagita Slavina sebagai Komisaris Utama Persika Depok!,” tulis keterangan dalam unggahan tersebut.

Dengan bergabungnya Sultan Andara di klub kebanggan Kota Depok, diharapkan bisa membawa Persikad Depok lebih baik.

“Semoga langkah baru ini menjadi awal perubahan yang membawa dampak positif, membuka banyak peluang, dan menjadi bagian dari perjalanan meraih prestasi bersama klub kebanggan Kota Depok,” ungkapnya.

Pihaknya juga berharap, pada musim depan Serigala Margonda di tangan Nagita Slavina dapat menorehkan prestasi gemilang.

“Satu langkah strategis untuk tujuan besar. Membawa Serigala Margonda melangkah lebih jauh dan berprestasi di musim depan,” tandasnya. (mcr19/jpnn)