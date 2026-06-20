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JPNN.com Jabar Olahraga Nagita Slavina Jadi Komisaris Utama Persikad Depok

Nagita Slavina Jadi Komisaris Utama Persikad Depok

Sabtu, 20 Juni 2026 – 14:20 WIB
Nagita Slavina Jadi Komisaris Utama Persikad Depok - JPNN.com Jabar
Nagi Slavina. Foto : Unggahan Persikad Depok.

jabar.jpnn.com, DEPOK - Persikad Depok resmi mengumumkan Nagita Slavina sebagai Komisaris Utama klub dengan julukan Serigala Margonda.

Hal tersebut diunggah dalam akun Instagram resmi Persikad Depok @persikad.

Dalam unggahan tersebut, berisikan foto istri Raffi Ahmad dengan keterangan Nagita Slavina sebagai Komisaris Utama Persikad.

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“Secara resmi kami mengumumkan Nagita Slavina sebagai Komisaris Utama Persika Depok!,” tulis keterangan dalam unggahan tersebut.

Dengan bergabungnya Sultan Andara di klub kebanggan Kota Depok, diharapkan bisa membawa Persikad Depok lebih baik.

“Semoga langkah baru ini menjadi awal perubahan yang membawa dampak positif, membuka banyak peluang, dan menjadi bagian dari perjalanan meraih prestasi bersama klub kebanggan Kota Depok,” ungkapnya.

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Pihaknya juga berharap, pada musim depan Serigala Margonda di tangan Nagita Slavina dapat menorehkan prestasi gemilang.

“Satu langkah strategis untuk tujuan besar. Membawa Serigala Margonda melangkah lebih jauh dan berprestasi di musim depan,” tandasnya. (mcr19/jpnn)

Nagita Slavina resmi menjadi Komisaris Utama klub Persikad Depok

Redaktur : Ridwan Abdul Malik
Reporter : Lutviatul Fauziah

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TAGS   kota depok nagita slavina persikad klub bola persikad depok istri raffi ahmad

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