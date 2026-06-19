John Herdman dan Erick Thohir Menghadap Prabowo di Hambalang Bogor, Bahas Target Besar Timnas Indonesia

jabar.jpnn.com, BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menerima pelatih Tim Nasional (Timnas) sepak bola putra senior Indonesia, John Herdman, bersama Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat sore.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan santai. Berdasarkan dokumentasi yang diterima dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, ketiganya tampak berbincang di sebuah ruangan sambil duduk mengelilingi meja bundar.

Prabowo mengenakan pakaian safari berwarna cokelat, sementara John Herdman dan Erick Thohir kompak mengenakan batik bernuansa biru tua.

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Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir menyampaikan sejumlah informasi terkait perkembangan sepak bola nasional, termasuk rekam jejak John Herdman sebelum dipercaya menangani Timnas Indonesia.

Erick menjelaskan bahwa Herdman memiliki pengalaman melatih tim nasional sepak bola putri Kanada dan berhasil membawa tim tersebut tampil di ajang Piala Dunia.

"Dan juga membantu tim nasional putri Kanada ke Piala Dunia," kata Erick dalam pertemuan tersebut.

Selain membahas profil dan pengalaman Herdman, Erick juga menyampaikan kepada Presiden mengenai sejumlah pemain yang dinilai memiliki prospek besar untuk memperkuat Timnas Indonesia, termasuk pemain muda Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas.

Pertemuan itu turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.