Persib dan Federico Barba Resmi Berpisah, Manajemen Sampaikan Pesan Haru

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemain asing, Federico Barba, tidak akan melanjutkan kariernya di klub Persib Bandung. Barba memutuskan hengkang dari tim yang dibelanya selama satu musim terakhir.

Pengumuman hengkangnya Barba diumumkan manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) melalui akun Instagram official Persib, Jumat (19/6/2026).

Deputy CEO PT PBB, Adhitia Putra Herawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi, profesionalisme, serta kontribusi yang telah diberikan Barba selama mengenakan seragam Persib.

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Walaupun kebersamaannya hanya berlangsung satu musim, kontribusi Barba meninggalkan jejak yang berarti dalam perjalanan Persib.

"Hatur nuhun (terima kasih), Federico Barba. Terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusi yang telah diberikan untuk Persib. Dalam waktu yang relatif singkat, Barba mampu menunjukkan kualitas, karakter, dan profesionalisme yang membantu tim mencapai target besar musim ini," kata Adhitia dalam keterangannya.

Barba bergabung dengan Persib pada awal musim 2025/26 setelah menyelesaikan masa baktinya bersama FC Sion, klub asal Swiss.

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Pemain kelahiran Roma, 1 September 1993 itu datang dengan pengalaman panjang berkarier di kompetisi Eropa dan langsung enjadi salah satu pilar penting di lini pertahanan Maung Bandung.

Sepanjang musim, pemain bernomor punggung 93 tersebut tampil konsisten dan memberikan kontribusi signifikan bagi tim.