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JPNN.com Jabar Olahraga Ini Tim Jagoan Kapten Persib Marc Klok di Piala Dunia 2026

Ini Tim Jagoan Kapten Persib Marc Klok di Piala Dunia 2026

Kamis, 18 Juni 2026 – 15:45 WIB
Ini Tim Jagoan Kapten Persib Marc Klok di Piala Dunia 2026 - JPNN.com Jabar
Gelandang Persib, Marc Klok. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang Persib, Marc Klok menjagokan Belanda di Piala Dunia 2026.

Meski demikian, pemain kelahiran Amsterdam tersebut tetap mengikuti perkembangan turnamen dan menikmati permainan tim-tim dari negara lain.

"Soal Piala Dunia saya support Belanda, tapi saya menikmati pertandingan yang lain seperti Maroko, Prancis, dan Spanyol. Saya juga menikmati dan support," kata Klok, Kamis (18/6/2026).

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Antusiasme Klok terhadap turnamen sepak bola terakbar di dunia ini tidak hanya ditunjukkan dengan menonton melalui layar kaca. Pemain bernomor punggung 23 ini berencana bertolak ke Amerika Serikat untuk merasakan langsung atmosfer pertandingan di stadion.

Meskipun begitu, ia tidak menyebutkan pertandingan mana yang akan disaksikan secara langsung. Namun, rencananya Klok akan berangkat pekan depan ke Miami.

"Saya akan datang ke Miami dan nonton juga satu pertandingan Piala Dunia secara langsung minggu depan," pungkasnya. (mcr27/jpnn)

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Redaktur : Ridwan Abdul Malik
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

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TAGS   persib marc klok gelandang persib kapten persib piala dunia 2026 timnas belanda

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