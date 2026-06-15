Era Baru Persib, Igor Tolic Siap Bekerja Keras Demi Kebanggaan Bobotoh

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Era baru Persib Bandung akan dimulai. Igor Tolic siap menorehkan sejarah sebagai pelatih kepala.

Igor Tolic sebelumnya adalah tangan kanan Bojan Hodak yang datang ke Persib di musim 2024. Beberapa kali, Igor menggantikan Hodak yang harus absen mendampingi tim dalam pertandingan.

Pengalamannya membantu Hodak sebagai staf pelatih, Igor pun dipercaya jadi suksesor Hodak yang mengundurkan diri usai mengantarkan Persib juara ke tiga kalinya.

Tugas pertama Igor sebagai pelatih ialah mendampingi tim di kompetisi Shopee Cup Asean Club Championship (ACC) 2026. Igor pun membawa pesan untuk Bobotoh dalam laga internasional pertamanya.

"Kami akan mewakili kota kami, masyarakat kami, dan jutaan Bobotoh yang berdiri di belakang lambang ini dengan penuh kebanggaan dan semangat. Setiap kali kami melangkah ke lapangan, kami membawa harapan mereka dan kami memiliki tanggung jawab untuk bisa membuat mereka bangga," kata Igor, Senin (15/6/2026).

Igor memastikan, dia akan menyusun skuad yang lebih tangguh dari sebelumnya. Meski tidak mengungkap daftar pemain yang akan dilepas, Igor menyebut musim depan timnya akan melakoni pertandingan-pertandingan yang berat.

"Kami harus membuat mereka bangga dengan bekerja keras hari demi hari, memberi yang terbaik, termasuk dalam setiap sesi latihan setiap harinya," tuturnya.

"Ini akan menjadi tantangan baik secara organisasi maupun logistik yang nyata bagi Persib. Ada beberapa negara dan tim yang akan kami kunjungi untuk pertama kalinya, masih banyak variabel yang perlu diperhatikan," sambung dia.