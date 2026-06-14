Depok Jadi Tuan Rumah Liga Jabar Istimewa U-10 Grassroot 2026 Piala Presiden

jabar.jpnn.com, DEPOK - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kota Depok resmi menggulirkan Liga Jabar Istimewa U-10 Grassroot 2026 Piala Presiden yang berlangsung di Stadion Merpati, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Kompetisi sepak bola usia dini tersebut diikuti oleh 28 tim dari regional Puncak Raya yang meliputi Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Ketua PSSI Kota Depok, Meiyadi Rakasiwi, mengatakan bahwa Kota Depok mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah pelaksanaan kompetisi regional Puncak Raya dalam ajang pembinaan sepak bola usia muda tersebut.

Menurutnya, penunjukan Kota Depok sebagai penyelenggara menjadi momentum penting dalam mendukung pengembangan bakat-bakat muda sepak bola di Jawa Barat.

"Alhamdulillah Depok mendapatkan kepercayaan menjadi tuan rumah untuk kompetisi regional Puncak Raya. Ini merupakan suatu kesempatan yang baik," ujar Meiyadi.

Ia menjelaskan, Liga Jabar Istimewa U-10 Grassroot 2026 Piala Presiden tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan pemain usia dini yang diharapkan mampu melahirkan talenta-talenta potensial untuk berkiprah di level yang lebih tinggi.

Melalui kompetisi tersebut, para pemain muda memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya sekaligus memperoleh pengalaman bertanding yang menjadi bekal dalam pengembangan karier sepak bola di masa depan.

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