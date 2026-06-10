Depok Targetkan Masuk 10 Besar di Porprov 2026

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kota Depok terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat XV Tahun 2026 yang kini tinggal sekitar 149 hari lagi.

Sebagai salah satu daerah tuan rumah, Depok fokus menyiapkan atlet, sarana pertandingan, serta berbagai kebutuhan pendukung lainnya guna menyukseskan ajang olahraga terbesar di Jawa Barat tersebut.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporyata) Kota Depok, Eko Herwiyanto, mengatakan seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Baca Juga: Remaja 14 Tahun Jadi Korban Pembacokan Saat Tawuran di Meruyung Depok

"Persiapan Porprov XV 2026 berjalan sesuai timeline. Ada tahapan penyiapan atlet, penyiapan venue sebagai tuan rumah, dan berbagai kebutuhan lainnya yang saat ini terus berjalan sesuai target," ujar Eko.

Selain mempersiapkan diri sebagai penyelenggara, Kota Depok juga membidik peningkatan prestasi pada ajang tersebut.

Setelah menempati peringkat ke-14 pada Porprov sebelumnya, kontingen Depok menargetkan masuk 10 besar klasemen akhir Porprov Jawa Barat 2026.

Baca Juga: Imigrasi dan Kedubes AS Bongkar Persembunyian Buronan Internasional di Depok

Menurut Eko, target tersebut memang tidak mudah, tetapi masih realistis untuk diwujudkan apabila seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja secara maksimal dan terkoordinasi.

"Kami masih optimistis bisa masuk 10 besar. Memang bukan target yang mudah, tetapi sangat mungkin dicapai. Karena pada Porprov sebelumnya kita berada di peringkat 14 dan sekarang kita canangkan naik ke 10 besar," katanya.