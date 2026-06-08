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STY Resmi Melatih Persija, Umuh Muchtar: Persib Mah Tidak Gentar

Senin, 08 Juni 2026 – 20:15 WIB
STY Resmi Melatih Persija, Umuh Muchtar: Persib Mah Tidak Gentar - JPNN.com Jabar
Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muchtar, dalam pembukaan pameran Kultura Persib di Grey Art Gallery, Jalan Braga, Kota Bandung, Senin (8/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Mantan Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (STY) resmi berlabuh di klub Liga Indonesia, Persija Jakarta.

STY dikontrak tiga musim melatih Macan Kemayoran, setelah sebelumnya klub asal Jakarta itu memecat Mauricio Souza. 

Pengumuman STY sebagai Pelatih Persija cukup mengejutkan publik pencinta sepak bola.

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STY punya catatan positif dengan keberhasilannya membawa Timnas Indonesia lolos putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Tak hanya STY, Persija juga dikabarkan resmi mendatangkan striker tajam, Mariano Peralta. 

Pemain Terbaik Liga 1 musim 2025/26 itu dikabarkan menerima pinangan Persija untuk musim depan.

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Merespons pengumuman ini, Komisaris PT Persib Bandung, Umuh Muchtar, mengaku tidak gentar. 

Persib juga dipastikan akan memberikan kejutan dalam bursa transfer pemain musim ini.

Begini respons Bos Persib seusai Persija Jakarta mengumumkan Shin Tae-yong sebagai pelatih baru Persija Jakarta.
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TAGS   persib Shin Tae Yong umuh muchtar persija STY bos persib pelatih persija mariano peralta

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