Sekda Depok Lepas 55 Atlet Pelajar ke Popwilda Jawa Barat 2026, Targetkan Lolos ke Popda

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Mangguluang Mansyur, secara resmi melepas 55 atlet pelajar yang akan mewakili Kota Depok pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah (Popwilda) Jawa Barat 2026.

Para atlet yang diberangkatkan merupakan pelajar terbaik hasil seleksi yang akan berlaga dalam empat cabang olahraga pada Popwilda yang digelar di Kota Bandung pada 15 hingga 19 Juni 2026.

Dalam sambutannya, Mangguluang menyampaikan harapan agar seluruh atlet mampu menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus menjaga nama baik Kota Depok selama mengikuti kompetisi.

“Kami berharap para peserta dapat menunjukkan prestasi terbaik selama mengikuti Popwilda dan menjaga nama baik Kota Depok,” ujarnya.

Selain mengejar prestasi, Mangguluang menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, disiplin, dan persahabatan selama mengikuti pertandingan.

Menurutnya, keberhasilan seorang atlet tidak hanya diukur dari raihan medali, tetapi juga dari sikap dan integritas yang ditunjukkan selama bertanding.

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“Yang terpenting adalah tampil maksimal dan menjunjung sportivitas,” katanya.

Ia juga mengingatkan para atlet untuk menjaga sikap, menghormati lawan, serta menjadikan ajang kompetisi sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan diri.