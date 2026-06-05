Persib Bandung Tergabung di Grup Para Juara Liga di ACC 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung tergabung di Grup B dalam turnamen Shopee Cup ASEAN Club Champioship 2026/27.

Dalam turnamen yang dimulai Agustus nanti, Persib satu grup dengan klub-klub Asia Tenggara yang merupakan juara dari liga di negaranya masing-masing.

Maung Bandung, kampiun Super League 2025/26 akan bersaing dengan Johor Darul Ta'zim juara Liga Malaysia, Cong An Ha Noi FC (Vietnam), Port FC (Thailand), Lion City Sailors (Singapura), dan PKR Svay Rieng (Kamboja).

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan mengatakan, Grup B akan jadi tantangan baru untuk Persib. Maung Bandung bertekad naik level, tidak hanya jago di liga domestik, tapi juga Asia.

"Ya ini seru. Bakal seru turnamennya, karena juga di grup B itu kayaknya semuanya juara, kecuali Port ya. Jadi, ini menjadi ujian yang bagus buat kami," kata Adhitia, Jumat (5/6/2026).

Selain ACC, Persib juga akan bertanding di satu kompetisi Asia lainnya, yakni AFC Champions League Two (ACL 2). Ini adalah tahun ke-3 Persib kembali bertanding di level Asia, musim lalu pencapain Marc Klok cs hanya sampai babak 16 besar.

Menurut Adhitia, klub-klub yang akan jadi lawan Persib ini bagus untuk menguji kedalaman skuad baru racikan pelatih Igor Tolic.

"Buat Persib juga ini tes yang cukup bagus lah untuk kesiapan kami main di Asia. Maksud saya, kalau kita mau melangkah jauh di Asia, ya kita mesti bisa bersaing sama tim-tim yang lebih bagus, yang secara kualitas juga memang bagus. Jadi ini adalah tes yang bagus," jelasnya. (mcr27/jpnn)