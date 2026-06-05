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JPNN.com Jabar Olahraga Hasil Drawing ASEAN Club Championship 2026/27: Persib Hadapi JDT

Hasil Drawing ASEAN Club Championship 2026/27: Persib Hadapi JDT

Jumat, 05 Juni 2026 – 14:14 WIB
Hasil Drawing ASEAN Club Championship 2026/27: Persib Hadapi JDT - JPNN.com Jabar
Skuad Persib Bandung mengangkat trofi seusai keluar sebagai kampiun Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Federasi sepak bola ASEAN (AFF) mengundi klub yang akan tergabung turnamen Shopee Cup ASEAN Club Championship (ACC) 2026/27.

Sebanyak 11 klub dari Asia Tenggara bertarung dalam kompetisi yang akan dimulai pada Agustus 2026 - Mei 2027.

Dalam hasil undian resmi, terdapat 11 klub yang dibagi ke dalam dua grup. Wakil Indonesia, Persib Bandung dan Borneo FC, masing-masing tergabung di Grup A dan B.

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Persib Bandung, kampiun Super League 2025/26, tergabung di Grup B bersama lima klub plus satu tim pemenang ke-2 play off ACC.

Skuad Maung Bandung bakal bertemu dengan Johor Darul Ta'zim (Malaysia), Cong An Ha Noi (Vietnam), Port FC (Thailand), Lion City Sailors (Singapura), dan PKR Svay Rieng (Kamboja).

Selain Persib, wakil Indonesia lainnya, Borneo FC juga bakal bertarung memperebutkan piala ACC.

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Tim berjuluk Pesut Etam itu tergabung di Grup A bersama dengan empat klub dari Thailand, Singapura, dan Malaysia. Borneo masih menunggu dua tim pemenang Vietnam Cup dan play off ACC.

Tim yang akan dihadapi Borneo di antaranya, Ratchaburi FC (Thailand), Buriram United (Thailand), Tampnes Rovers FC (Singpara), dan Kuching City FC (Malaysia). (mcr27/jpnn)

Persib Bandung akan bertemu dengan klub asal Malaysia, Johor Darul Ta'zim (JDT), yang sama-sama tergabung di Grup B Shopee Cup ASEAN Club Champinship 2026/27.
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TAGS   persib jdt johor darul takzim port fc lion city sailors aff asean club championship acc shopee cup shopee cup pkr svay rieng

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