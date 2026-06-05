Hasil Drawing ASEAN Club Championship 2026/27: Persib Hadapi JDT

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Federasi sepak bola ASEAN (AFF) mengundi klub yang akan tergabung turnamen Shopee Cup ASEAN Club Championship (ACC) 2026/27.

Sebanyak 11 klub dari Asia Tenggara bertarung dalam kompetisi yang akan dimulai pada Agustus 2026 - Mei 2027.

Dalam hasil undian resmi, terdapat 11 klub yang dibagi ke dalam dua grup. Wakil Indonesia, Persib Bandung dan Borneo FC, masing-masing tergabung di Grup A dan B.

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Persib Bandung, kampiun Super League 2025/26, tergabung di Grup B bersama lima klub plus satu tim pemenang ke-2 play off ACC.

Skuad Maung Bandung bakal bertemu dengan Johor Darul Ta'zim (Malaysia), Cong An Ha Noi (Vietnam), Port FC (Thailand), Lion City Sailors (Singapura), dan PKR Svay Rieng (Kamboja).

Selain Persib, wakil Indonesia lainnya, Borneo FC juga bakal bertarung memperebutkan piala ACC.

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Tim berjuluk Pesut Etam itu tergabung di Grup A bersama dengan empat klub dari Thailand, Singapura, dan Malaysia. Borneo masih menunggu dua tim pemenang Vietnam Cup dan play off ACC.

Tim yang akan dihadapi Borneo di antaranya, Ratchaburi FC (Thailand), Buriram United (Thailand), Tampnes Rovers FC (Singpara), dan Kuching City FC (Malaysia). (mcr27/jpnn)