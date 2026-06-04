Persib Bidik Prestasi di Asia dan ASEAN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung langsung tancap gas seusai merayakan gelar juara Super League 2025/26.

Tak punya banyak waktu untuk bersantai, musim depan Maung Bandung akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dibanding musim-musim sebelumnya.

Berstatus sebagai juara Super League membawa Persib kembali ke panggung Asia sekaligus membuka peluang tampil di sejumlah kompetisi bergengsi lainnya.

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Apabila seluruh agenda berjalan sesuai rencana, Persib berpotensi bermain di empat hingga lima ajang berbeda sepanjang musim 2026/27.

Kompetisi pertama yang sudah menanti adalah AFC Champions League Two (ACL 2). Persib dipastikan kembali mewakili Indonesia dan akan memulai perjuangannya di babak playoff melawan Manila Digger yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Agustus 2026.

Targetnya tentu lebih tinggi dibanding musim sebelumnya yang hanya mencapai babak 16 besar. Pengalaman berhadapan dengan klub-klub Asia menjadi modal berharga bagi Persib untuk tampil lebih konsisten di level internasional.

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Tak hanya berkiprah di Asia, Persib juga dipastikan ambil bagian di ASEAN Club Championship (Shopee Cup) bersama Borneo FC Samarinda sebagai wakil Indonesia.

Kompetisi yang mempertemukan klub-klub terbaik Asia Tenggara itu sebelumnya sempat gagal diikuti Persib akibat persoalan regulasi dan komunikasi dengan operator liga.