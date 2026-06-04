Timnas Putri Indonesia Dipermalukan Singapura 0-2, Mochizuki Minta Maaf
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Timnas Putri Indonesia kalah dari Singapura 2-0 pada pertandingan FIFA Matchday Juni di Stadion Arcamanik, Kota Bandung, Rabu (3/6/2026) malam.
Dua gol Singapura dicetak oleh Danielle Tan (10') dan Nicole Lim (22').
Pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki menyampaikan permintaan maafnya atas kekalahan Garuda Pertiwi di laga perdana Women's Garuda Championship Series.
"Saya ingin meminta maaf dan saya merasa sangat sedih karena walaupun kami bermain di home tetapi kami kalah dalam pertandingan hari ini," kata Mochi.
Mochi menuturkan, penampilan anak asuhnya malam tadi tak sesuai dengan harapan. Mereka kehilangan ritme permainan, yang akhirnya membuat tim kalah dua gol tanpa balas.
Pemain tampak terburu-buru dalam penyelesaian akhir peluang. Ditambah dalam kondisi tertinggal, membuat mental pemain semakin turun.
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"Kalau dilihat dari latihan terakhir, pemain sudah bisa bermain dan membawa bola dengan baik, tetapi hari ini kesusahan dengan memulai pertandingan untuk mendapatkan ritme yang bagus," jelasnya.
"Memang dalam sepak bola ketika kami sudah kehilangan ritme, susah untuk membangun ritme kembali," lanjutnya.
Timnas Putri Indonesia menelan kekalahan 0-2 atas Singapura pada FIFA Matchday Juni di Bandung. Pelatih soroti permasalahannya.
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